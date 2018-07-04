Елена Темникова показала поклонникам подросшую наследницу Александру
Поклонники певицы обрадовались после просмотра нового ролика в Instagram. Елена Темникова показала подросшую наследницу Александру, которая не хотела выходить из воды во время купания в море.
Исполнительница вместе с семьей отдыхает на Крите и часто радует своих подписчиков интересными сюжетами. Она отметила, что тут больше всего чистых пляжей, отмеченных “Голубым флагом Европы”, что также касается моря, так что, можно просто наслаждаться удивительными пейзажами.
Малышка открыла сезон купания и радостно ныряла в теплой воде. Пользователи сетей написали много позитивных комментариев в адрес Елены Темниковой, пожелав ей отличного отдыха и позитивного настроения, а также им понравилась жизнерадостность и активность Александры.