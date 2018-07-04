АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Елена Темникова показала поклонникам подросшую наследницу Александру

Поклонники певицы обрадовались после просмотра нового ролика в Instagram. Елена Темникова показала подросшую наследницу Александру, которая не хотела выходить из воды во время купания в море.

Исполнительница вместе с семьей отдыхает на Крите и часто радует своих подписчиков интересными сюжетами. Она отметила, что тут больше всего чистых пляжей, отмеченных “Голубым флагом Европы”, что также касается моря, так что, можно просто наслаждаться удивительными пейзажами.

Елена Темникова показала поклонникам подросшую наследницу Александру


Малышка открыла сезон купания и радостно ныряла в теплой воде. Пользователи сетей написали много позитивных комментариев в адрес Елены Темниковой, пожелав ей отличного отдыха и позитивного настроения, а также им понравилась жизнерадостность и активность Александры.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Volkswagen в конце августа представит свой
Роскачество после сообщений о недоливе бензина
Эксперты назвали главных «убийц» АКПП
Кайли Дженнер показала коллекцию обуви за 22 тыс
Ученые: 3 миллиона лет назад люди были
Мюнхенские чиновники хотят установить на вокзале
Эксперты показали предположительный дизайн
Дженнифер Энистон крутит роман с двумя мужчинами
Virgin Orbit получила лицензию на запуск ракеты
Юлию Савичеву фанаты раскритиковали за фото с
Компания Sugar представила смартфон с ИИ-функцией
LG Electronics начала продажи смартфонов LG Q7 и
Эксперты назвали самые востребованные авто на
Елена Темникова показала поклонникам подросшую
Ученые впервые сфотографировали новорожденную
Аспирин защитил мозг мышей от проявлений болезни
Глюк'оza показала подросшую дочь с мужем
Huawei анонсировала новый Honor 10 GT с 8 Гб ОЗУ
Ученые назвали одну причину сразу многих опасных
Эксперты рассказали о процессорах новых MacBook
Ванесса Паради впервые после свадьбы вышла в свет
Ученые назвали пять признаков рака матки у женщин
Компьтерная игра поможет восстановиться пациенту
Кайли Миноуг поделилась нежным снимком с новым
Кошка-предсказатель побед российских футболистов
45-летняя Хайди Клум поделилась «голым» фото
Внеземная аномалия возле побережья Северной
Ученые создали новый инструмент для возможности
Белый дом отказывается признавать Крым российским
Лена Миро высмеяла поведение Веры Сотниковой на
Просмотреть все новости