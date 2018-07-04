Хейтеры раскритиковали Ксению Бородину за незнание флага России

«Ксения, позор не знать, как правильно рисовать отечественный триколор!!!», - заявила одна из подписчиц Бородиной.

После того, как российская сборная по футболу одержала победу над Испанией, ведущая опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежую фотографию. На снимке Ксения красуется с отечественным флагом, изображенным на своем лице.Несмотря на довольно милый снимок, многие пользователи Сети отметили, что Бородина не знает флага Российской Федерации, ведь телеведущая нарисовала флаг другой страны – Сербии.Ни для кого не является секретом то, что Ксения Бородина является активным болельщиком сборной России по футболу, поэтому вполне понятным является тот факт, что когда те выиграли у сборной Испании, знаменитость была невероятно счастлива.Телеведущая тут же поспешила поделиться своими эмоциями с огромнейшим количеством подписчиков и опубликовала фото, на котором, как Ксения думала, она запечатлена с флагом своего государства.Как бы то ни было, но многочисленные пользователи социальной сети тут же заметили, что на лице Бородиной изображен вместо флага России флаг другой страны, а если быть точнее Сербии. Один за другим пользователи Сети принялись критиковать телеведущую.Одни принялись высмеивать знаменитость за то, что она не знает, как правильно стоит изображать флаг Российской Федерации. Другие же и вовсе заявили, что своей фотографией Ксения попросту опозорила себя.Отметим, что преданные поклонники Ксении Бородиной попытались заступиться за свою любимицу. Они принялись писать, что флаг России знаменитости нарисовала ее близкая знакомая, а также подчеркнули, что флаги Российской Федерации и Сербии похожи, ведь имеют одинаковые цвета просто перевернутые.