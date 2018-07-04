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Хейтеры раскритиковали Ксению Бородину за незнание флага России

Многочисленные недоброжелатели прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной в очередной раз раскритиковали знаменитость.

После того, как российская сборная по футболу одержала победу над Испанией, ведущая опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежую фотографию. На снимке Ксения красуется с отечественным флагом, изображенным на своем лице.

Хейтеры раскритиковали Ксению Бородину за незнание флага России

Несмотря на довольно милый снимок, многие пользователи Сети отметили, что Бородина не знает флага Российской Федерации, ведь телеведущая нарисовала флаг другой страны – Сербии.

Ни для кого не является секретом то, что Ксения Бородина является активным болельщиком сборной России по футболу, поэтому вполне понятным является тот факт, что когда те выиграли у сборной Испании, знаменитость была невероятно счастлива.

Телеведущая тут же поспешила поделиться своими эмоциями с огромнейшим количеством подписчиков и опубликовала фото, на котором, как Ксения думала, она запечатлена с флагом своего государства.

Как бы то ни было, но многочисленные пользователи социальной сети тут же заметили, что на лице Бородиной изображен вместо флага России флаг другой страны, а если быть точнее Сербии. Один за другим пользователи Сети принялись критиковать телеведущую.

Хейтеры раскритиковали Ксению Бородину за незнание флага России

Одни принялись высмеивать знаменитость за то, что она не знает, как правильно стоит изображать флаг Российской Федерации. Другие же и вовсе заявили, что своей фотографией Ксения попросту опозорила себя.

«Ксения, позор не знать, как правильно рисовать отечественный триколор!!!», - заявила одна из подписчиц Бородиной.

Отметим, что преданные поклонники Ксении Бородиной попытались заступиться за свою любимицу. Они принялись писать, что флаг России знаменитости нарисовала ее близкая знакомая, а также подчеркнули, что флаги Российской Федерации и Сербии похожи, ведь имеют одинаковые цвета просто перевернутые.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:15
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