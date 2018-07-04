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Ученые впервые сфотографировали новорожденную экзопланету

Астрономы с помощью устройства SPHERE, установленного на базе VLT, смогли впервые запечатлеть новорожденную экзопланету. В издании Astronomy & Astrophysics указано, что объект окутан газопылевым облаком молодой звезды. По данным исследователей, новая планета уже обладает собственной атмосферой с облаками.

Ученые впервые сфотографировали новорожденную экзопланету


Специалисты уверены в том, что находка позволит им лучше понять процесс формирования экзопланет вокруг молодых светил. По словам Андре Мюллера из Института астрономии Макса Планка, найденный объект расположен на орбите, идущей вокруг звезды PDS 70. В свою очередь светило находится на расстоянии 370 световых лет от Земли в области созвездия Центавра. Новая планета находится на расстоянии трех миллиардов километров от родной звезды.

Ранее ученые предполагали, что так называемый протопланетный диск – дискообразное облако с дырой в центре – является местом рождения протопланет. Теперь же астрономы нашли прямые доказательства этой гипотезе. Об этом рассказала Мириам Кепплер из Института астрономии Макса Планка.

Дальнейшие изучения этой молодой системы продолжаться при использовании приемника SPHERE.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:50
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