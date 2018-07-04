АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Аспирин защитил мозг мышей от проявлений болезни Альцгеймера

С помощью простого аспирина американские ученые защитили мозг лабораторных мышей, в ходе проведения исследований, связанных с проявлениями болезни Альцгеймера. Исследователями обнаружено, что препаратом активизируются процессы, которыми предотвращаются возможные появления амилоидных бляшек в структуре мозга. Скопление их давно замечено, как одна из особенностей при болезни, информация из сообщений издания UfaTime.ru.

С помощью аспирина активизируются лизосомы – клеточные организмы, содержащие состав различных ферментов. Участвуют лизосомы в течении многих жизненного важных процессов организма, они помогают захватывать и переваривать клетке питательные вещества, а так же определяют и уничтожают составы бесполезных структур и стимулируют в тканях процессы очистки от формирования опасных скоплений пептидов.
Аспирин защитил мозг мышей от проявлений болезни Альцгеймера


При эксперименте, для грызунов, склонных накапливать бета-амилоид Aβ42, на протяжении месяца организовали получение низких доз аспирина, причем как в клетки мозга, так и напрямую. При исследовании обоих случаев, отмечалось уменьшение количества бляшек в мозге животных.

Как рассказали ученые, данные свойства схожи подобным проявлением, замеченным так же у препарата гемфиброзил, который используется для приведения в норму и снижения в крови уровня липидов. Только исследователи, оставили предпочтение в сторону использования аспирина, так как данный способ отмечается меньшим количеством побочных эффектов.

Точной информации о реальной помощи аспирина, при улучшении когнитивных способностей при болезни Альцгеймера, пока не получено. С целью уточнения всех возможностей препарата, ученые планируют проведение ряда дополнительных исследований, для точного ответа на этот вопрос.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали самые востребованные авто на
Елена Темникова показала поклонникам подросшую
Ученые впервые сфотографировали новорожденную
Аспирин защитил мозг мышей от проявлений болезни
Глюк'оza показала подросшую дочь с мужем
Huawei анонсировала новый Honor 10 GT с 8 Гб ОЗУ
Ученые назвали одну причину сразу многих опасных
Эксперты рассказали о процессорах новых MacBook
Ванесса Паради впервые после свадьбы вышла в свет
Ученые назвали пять признаков рака матки у женщин
Компьтерная игра поможет восстановиться пациенту
Кайли Миноуг поделилась нежным снимком с новым
Кошка-предсказатель побед российских футболистов
45-летняя Хайди Клум поделилась «голым» фото
Внеземная аномалия возле побережья Северной
Ученые создали новый инструмент для возможности
Белый дом отказывается признавать Крым российским
Лена Миро высмеяла поведение Веры Сотниковой на
В Калифорнии 56-килограммовая американка за 10
В Сети появились рендеры нового 6,1-дюймового
Финская наездница спасла детеныша дельфина на
Во время родов Светланы Лободы девять
НЛО преследовали 20 минут пассажирский поезд во
Ани Лорак показала потрясающую фигуру в
Максим Фадеев и Иосиф Пригожин заинтриговали
Ученые предложили склонность к насилию лечить
Ксения Собчак и Максим Виторган тайно отправились
Тимати прокомментировал превращение Егора Крида в
Театр Олега Табакова будет иметь другое название
Почти 100% людей неправильно моют руки - медики
Просмотреть все новости