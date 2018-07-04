Аспирин защитил мозг мышей от проявлений болезни Альцгеймера

С помощью аспирина активизируются лизосомы – клеточные организмы, содержащие состав различных ферментов. Участвуют лизосомы в течении многих жизненного важных процессов организма, они помогают захватывать и переваривать клетке питательные вещества, а так же определяют и уничтожают составы бесполезных структур и стимулируют в тканях процессы очистки от формирования опасных скоплений пептидов.При эксперименте, для грызунов, склонных накапливать бета-амилоид Aβ42, на протяжении месяца организовали получение низких доз аспирина, причем как в клетки мозга, так и напрямую. При исследовании обоих случаев, отмечалось уменьшение количества бляшек в мозге животных.Как рассказали ученые, данные свойства схожи подобным проявлением, замеченным так же у препарата гемфиброзил, который используется для приведения в норму и снижения в крови уровня липидов. Только исследователи, оставили предпочтение в сторону использования аспирина, так как данный способ отмечается меньшим количеством побочных эффектов.Точной информации о реальной помощи аспирина, при улучшении когнитивных способностей при болезни Альцгеймера, пока не получено. С целью уточнения всех возможностей препарата, ученые планируют проведение ряда дополнительных исследований, для точного ответа на этот вопрос.