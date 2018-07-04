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Глюк'оza показала подросшую дочь с мужем

Певица Глюк'оza обычно публикует фотографии, на которых она запечатлена одна, а свою семью она редко показывает. Однако недавно звезда обнародовала снимок подросшей дочки с мужем.

Глюк'оza показала подросшую дочь с мужем


Наталья Ионова в основном демонстрирует своим поклонникам кадры, показывая свои пикантные места, совсем недавно певца обнародовала снимок в откровенном купальнике. Теперь фанаты смогли увидеть дочку Глюк'оzы, на фотографии девочка вместе со своим папой позирует, состроив смешную «рожицу», при этом малышка нежно к нему прижимается.

Этот снимок Наталья Ионова подписала так: «От осинки не родятся апельсинки». Поклонники певицы в комментариях отметили, что дочка похожа на своего папу, ведь совсем не обязательно в семье должны быть копией мамы.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 21:30
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