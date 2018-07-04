Персона дня: Предпринимать Альберт Суниев

По окончании учебы в ВУЗе Суниев перебрался на руководящую работу в компанию «ВолгаКамаМеханизация», где занял пост генерального директора. Это назначение стало во многом определяющим для карьерного пути Альберта Альфатовича, который связан со строительной сферой. Правда, в его жизни была и проба пера в коммерческой области — в 2004 году он стал гендиректором ООО «Лайт», но уже через три года вернулся в строительство, получив работу в ООО «Альтехстрой». В этой компании он трудился до 2011 года. После этого бизнесмена пригласили работать генеральным директором «Управления экспериментальной застройки микрорайонов» в Москве. На этой должности Суниев работает и сейчас. Благодаря Альберту Альфатовичу, УЭЗ превратилось из типичного муниципального застройщика в холдинг, меняющий облик Москвы. Предприятие принимает активное участие в столичной реновации и зарекомендовало себя надежным застройщиком, который никогда не срывает сроки сдачи объектов.Также Альберт Суниев является главным замдиректора «Мосинжпроект». В октябре прошлого года бизнесмен анонсировал работы по созданию ТПУ «Рязанская» — по замыслу, это будет самый крупный столичный транспортный узел. Его предполагаемая ежедневная нагрузка составит порядка ста тысяч человек.Во время работы в Казани Альберт Суниев успешно проявил набор качеств, свойственных высококлассному управленцу. В 2005 году он был отмечен медалью «В память 1000-летия Казани» за большой вклад в развитие столицы Республики Татарстан. Перебравшись в Москву, Альберт Альфатович с легкостью подтвердил свое реноме, получив в 2015 году нагрудный знак «Почетного строителя России». Помимо этого Суниева неоднократно награждало различными грамотами правительство Москвы.