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Huawei анонсировала новый Honor 10 GT с 8 Гб ОЗУ

Стало известно о том, что китайский производитель смартфонов компания Huawei готовит к выпуску новый девайс под названием Honor 10 GT. Сообщается, что аппарат получит большой объем оперативной памяти.

Huawei анонсировала новый Honor 10 GT с 8 Гб ОЗУ


Обычная модель Honor 10 работает на основе процессора Kirin 970 с восемью ядрами. Диагональ и разрешение дисплея составляют 5,84 дюйма и 2280 × 1080 точек соответственно. Что касается объема памяти, то в продаже имеются такие модификации как 4/64 и 6/128 Гб. Тыльная камера предлагает два датчика с разрешением 16 и 24 Мп, а фронтальный модуль оснащен сенсором на 24 Мп.

Honor 10 GT предложит пользователю 8 гигабайт оперативной памяти. Таким образом, новинка станет еще более производительной. Также для этой цели разработчики внедрили фирменную разработку GPU Turbo.

Смартфон станет доступным для покупки с 24 июля по приблизительной цене в 430 долларов.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:20
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