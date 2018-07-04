Huawei анонсировала новый Honor 10 GT с 8 Гб ОЗУ

Обычная модель Honor 10 работает на основе процессора Kirin 970 с восемью ядрами. Диагональ и разрешение дисплея составляют 5,84 дюйма и 2280 × 1080 точек соответственно. Что касается объема памяти, то в продаже имеются такие модификации как 4/64 и 6/128 Гб. Тыльная камера предлагает два датчика с разрешением 16 и 24 Мп, а фронтальный модуль оснащен сенсором на 24 Мп.Honor 10 GT предложит пользователю 8 гигабайт оперативной памяти. Таким образом, новинка станет еще более производительной. Также для этой цели разработчики внедрили фирменную разработку GPU Turbo.Смартфон станет доступным для покупки с 24 июля по приблизительной цене в 430 долларов.