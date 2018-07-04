Эксперты рассказали о процессорах новых MacBook Pro

Как утверждают специалисты, в базе данных Geekbench продемонстрировали характеристики более производительной модели MacBook Pro. По данным сервиса, внутри установлен 4-ядерный процессор Intel Core i7-8559U, тактовая частота работы которого находится в пределах 2,7-4,5 ГГц.Что касается графики, то здесь за нее будет отвечать контроллер GPU Iris Plus Graphics 655.Помимо этого известно, что новый MacBook Pro получил 16-гигабайтовый объем оперативной памяти, а также программную платформу версии macOS 10.13.