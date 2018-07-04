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Эксперты рассказали о процессорах новых MacBook Pro

Совсем недавно благодаря данным с бенчмарка Geekbench стало известно, насколько производительным будет новый iPhone. Теперь разговор зашел о MacBook Pro, а точнее о процессорах, на основе которых эти аппараты будут работать. Отмечается, что аппаратной основой этих компьютеров станут чипы с архитектурой Intel Coffe Lake.

Эксперты рассказали о процессорах новых MacBook Pro


Как утверждают специалисты, в базе данных Geekbench продемонстрировали характеристики более производительной модели MacBook Pro. По данным сервиса, внутри установлен 4-ядерный процессор Intel Core i7-8559U, тактовая частота работы которого находится в пределах 2,7-4,5 ГГц.
Что касается графики, то здесь за нее будет отвечать контроллер GPU Iris Plus Graphics 655.

Помимо этого известно, что новый MacBook Pro получил 16-гигабайтовый объем оперативной памяти, а также программную платформу версии macOS 10.13.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:00
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