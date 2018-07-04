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В РФ стартовал прием заказов на гибридный кроссовер Volvo XC90

Шведские автомобилестроители решили на российский авторынок вывести самую мощную вариацию кроссовера Volvo XC90. Авто оснащается гибридным силовым агрегатом. Машину предложат в России в трех комплектациях.

В РФ стартовал прием заказов на гибридный кроссовер Volvo XC90


Volvo XC90 с ДВС в РФ прибыл через пару месяцев, непосредственно после появления его на европейском рынке. В России отсутствовала гибридная версия вседорожника, которая уже продавалась в прочих государствах. Топовая гибридная версия кроссовера имеет название Volvo XC90 T8 Twin Engine. Здесь применяется комбинированный силовой агрегат на базе турбированного двухлитрового агрегата Drive-E на 300 л.с. Машина работает с высокопроизводительным электродвигателем. В авто используется литий-ионный аккумулятор. Суммарная тяга установки достигает 407 л.с.

Гибридная версия Volvo XC90 T8 Twin Engine первую сотню развивает меньше 6 с. На 100 км пути требуется 2,5 л горючего. В РФ открыт уже заказ на Volvo XC90 T8 Twin Engine. Авто в России предлагается в трех вариациях: R-Design, Inscription, Momentum. Их стоимость достигает 6 010 000, 5 779 000, 5 469 000 руб. соответственно.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:55
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