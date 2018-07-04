В сети рассекретили интерьер первого электрокроссовера версии Audi E-Tron

Новинку официально должны представить уже к концу текущего года. Прототип электрокроссовера версии Audi E-Tron впервые представили ещё осенью 2015 года в рамках мотор-шоу на территории Франкфурта. По всей видимости, серийный кроссовер будет не особо отличаться от концепта дизайном, а также техническими параметрами. Новая версия Audi E-Tron получит две наружные видеокамеры, пришедшие на смену боковым обычным зеркалам. Информацию они выводят на семидюймовые экраны OLED, которые размещаются в верхних углах дверных панелей. Кроссовер также снабдили двумя гигантскими дисплеями на центральной консоли, полностью электронной панелью управления. В свою очередь один дисплей работает с мультимедийной системой, а другой с климат-контролем и прочими устройствами.Массовая версия электрокроссовера Audi E-Tron под капотом имеет два электромотора на 360 л.с. Авто до первой сотни разгоняется за шесть секунд. Предельная скорость модели составляет 200 км/ч.