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В сети рассекретили интерьер первого электрокроссовера версии Audi E-Tron

Немецким премиальным автобрендом Audi, подконтрольным концерну Volkswagen, в интернете были впервые обнародованы снимки интерьера первого своего полностью электрического кроссовера версии Audi E-Tron.

В сети рассекретили интерьер первого электрокроссовера версии Audi E-Tron


Новинку официально должны представить уже к концу текущего года. Прототип электрокроссовера версии Audi E-Tron впервые представили ещё осенью 2015 года в рамках мотор-шоу на территории Франкфурта. По всей видимости, серийный кроссовер будет не особо отличаться от концепта дизайном, а также техническими параметрами. Новая версия Audi E-Tron получит две наружные видеокамеры, пришедшие на смену боковым обычным зеркалам. Информацию они выводят на семидюймовые экраны OLED, которые размещаются в верхних углах дверных панелей. Кроссовер также снабдили двумя гигантскими дисплеями на центральной консоли, полностью электронной панелью управления. В свою очередь один дисплей работает с мультимедийной системой, а другой с климат-контролем и прочими устройствами.

Массовая версия электрокроссовера Audi E-Tron под капотом имеет два электромотора на 360 л.с. Авто до первой сотни разгоняется за шесть секунд. Предельная скорость модели составляет 200 км/ч.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:23
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