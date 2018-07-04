«Дом-2» последние новости и слухи на сегодня 4 июля 2018: Семен Фролов презентовал клип-пародию на Ольгу Бузову; Дарье Друзьяк не понравился сюрприз воздыхателя

«Дом-2» последние новости и слухи на сегодня 4 июля 2018: Экс-участник телепроекта Семен Фролов представил клип-пародию на Ольгу Бузову

«Дом-2» последние новости и слухи на сегодня 4 июля 2018: Дарья Друзья не оценила сюрприз ухажера

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Семен Фролов, известный своими довольно веселыми творениями, решил выпустить смешную пародию на музыкальную композицию поющей телеведущей Ольги Бузовой под названием «Чемпион».Нужно отметить, что клип получился весьма ироничным, что порадовало многочисленных недоброжелателей знаменитости.Стоит напомнить, что находясь на проекте, Семен очень часто любил веселить своих коллег по телестройке и зрителей смешными частушками, которые всегда вызывали только положительные эмоции. Вероятней всего, что именно поэтому творчеством Фролова интересуются до сих пор.В клипе-пародии на Ольгу Бузову, Семен нацепил черный длинноволосый парик, надел красное трико, как у певицы, и, бегая по стадиону, корчил ужасные рожицы, которыми пародировал поведение знаменитости.Как отреагировала на творение сама телеведущая, пока неизвестно, как бы то ни было, но многим поклонникам Бузовой клип-пародия Фролова очень понравилась. Некоторые пользователи Сети даже принялись буквально умолять Семена в ближайшее время выпустить еще что-то похожее.Участник реалити-шоу «Дом-2» Иван Осинцев сделал Дарье Друзьяк сюрприз, реакция девушки на который попросту шокировала парня.Как выяснилось, Иван решил приготовить Дарье на завтрак сырники и чай. Однако подобные ухаживания девушка попросту не оценила и даже бросила блюдо парню в голову. Отметим, что зрителей повергло в шок такое поведение Друзьяк.Нужно сказать, что Осинцев в первые минуты даже не понимал, что происходит и почему Дарья так отреагировала на его сюрприз. Парень был уверен, что девушка порадуется такой заботе.Сейчас же, как сообщается, Иван заявил, что прекращает ухаживать за Дашей. Дело в том, что Друзьяк призналась в том, что за своими плечами имеет эскортное прошлое, с которым, по словам Осинцева, он не готов попросту мириться.