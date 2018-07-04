АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Ванесса Паради впервые после свадьбы вышла в свет

Экс-возлюбленная голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради в минувший уик-енд вышла замуж. Сейчас новоиспеченные супруги должны были отправиться в медовый месяц, однако вместо этого модель выбрала поездку в Париж на показ Chanel. Ванесса не смогла пропустить подобное событие, потому как креативный директор популярного бренда Карл Лагерфельд является ее близким другом.

Ванесса Паради впервые после свадьбы вышла в свет


Ванесса Паради впервые после бракосочетания с Самуэлем Беншетри вышла в свет. Модель и певица посетила модный показ Chanel в Париже. Для мероприятия она выбрала многослойную юбку с нежно-голубым, а также нежно-розовым принтом, которую надела вместе с белой футболкой. Образ Паради идеально завершили серые босоножки, черные бусы и лакированный ремень.

Ванесса Паради впервые после свадьбы вышла в свет


К слову, на показе модель появилась вместе со своей наследницей Лили-Роуз Депп. Муза Карла Лагерфельда вышла в свет в сером костюме из юбки и топа.

Стоит напомнить, что для Ванессы Паради брак с Беншетри стал первым. До этого модель 14 лет жила с Джонни Деппом, который ушел к молодой актрисе Эмбер Роуз шесть лет назад. От Деппа Паради родила двоих наследников: дочь Лили-Роуз и сына Джека.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали самые востребованные авто на
Елена Темникова показала поклонникам подросшую
Ученые впервые сфотографировали новорожденную
Аспирин защитил мозг мышей от проявлений болезни
Глюк'оza показала подросшую дочь с мужем
Huawei анонсировала новый Honor 10 GT с 8 Гб ОЗУ
Ученые назвали одну причину сразу многих опасных
Эксперты рассказали о процессорах новых MacBook
Ванесса Паради впервые после свадьбы вышла в свет
Ученые назвали пять признаков рака матки у женщин
Компьтерная игра поможет восстановиться пациенту
Кайли Миноуг поделилась нежным снимком с новым
Кошка-предсказатель побед российских футболистов
45-летняя Хайди Клум поделилась «голым» фото
Внеземная аномалия возле побережья Северной
Ученые создали новый инструмент для возможности
Белый дом отказывается признавать Крым российским
Лена Миро высмеяла поведение Веры Сотниковой на
В Калифорнии 56-килограммовая американка за 10
В Сети появились рендеры нового 6,1-дюймового
Финская наездница спасла детеныша дельфина на
Во время родов Светланы Лободы девять
НЛО преследовали 20 минут пассажирский поезд во
Ани Лорак показала потрясающую фигуру в
Максим Фадеев и Иосиф Пригожин заинтриговали
Ученые предложили склонность к насилию лечить
Ксения Собчак и Максим Виторган тайно отправились
Тимати прокомментировал превращение Егора Крида в
Театр Олега Табакова будет иметь другое название
Почти 100% людей неправильно моют руки - медики
Просмотреть все новости