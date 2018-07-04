Ванесса Паради впервые после свадьбы вышла в свет
Экс-возлюбленная голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради в минувший уик-енд вышла замуж. Сейчас новоиспеченные супруги должны были отправиться в медовый месяц, однако вместо этого модель выбрала поездку в Париж на показ Chanel. Ванесса не смогла пропустить подобное событие, потому как креативный директор популярного бренда Карл Лагерфельд является ее близким другом.
Ванесса Паради впервые после бракосочетания с Самуэлем Беншетри вышла в свет. Модель и певица посетила модный показ Chanel в Париже. Для мероприятия она выбрала многослойную юбку с нежно-голубым, а также нежно-розовым принтом, которую надела вместе с белой футболкой. Образ Паради идеально завершили серые босоножки, черные бусы и лакированный ремень.
К слову, на показе модель появилась вместе со своей наследницей Лили-Роуз Депп. Муза Карла Лагерфельда вышла в свет в сером костюме из юбки и топа.
Стоит напомнить, что для Ванессы Паради брак с Беншетри стал первым. До этого модель 14 лет жила с Джонни Деппом, который ушел к молодой актрисе Эмбер Роуз шесть лет назад. От Деппа Паради родила двоих наследников: дочь Лили-Роуз и сына Джека.
Ванесса Паради впервые после бракосочетания с Самуэлем Беншетри вышла в свет. Модель и певица посетила модный показ Chanel в Париже. Для мероприятия она выбрала многослойную юбку с нежно-голубым, а также нежно-розовым принтом, которую надела вместе с белой футболкой. Образ Паради идеально завершили серые босоножки, черные бусы и лакированный ремень.
К слову, на показе модель появилась вместе со своей наследницей Лили-Роуз Депп. Муза Карла Лагерфельда вышла в свет в сером костюме из юбки и топа.
Стоит напомнить, что для Ванессы Паради брак с Беншетри стал первым. До этого модель 14 лет жила с Джонни Деппом, который ушел к молодой актрисе Эмбер Роуз шесть лет назад. От Деппа Паради родила двоих наследников: дочь Лили-Роуз и сына Джека.