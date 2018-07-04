Ванесса Паради впервые после свадьбы вышла в свет

Ванесса Паради впервые после бракосочетания с Самуэлем Беншетри вышла в свет. Модель и певица посетила модный показ Chanel в Париже. Для мероприятия она выбрала многослойную юбку с нежно-голубым, а также нежно-розовым принтом, которую надела вместе с белой футболкой. Образ Паради идеально завершили серые босоножки, черные бусы и лакированный ремень.К слову, на показе модель появилась вместе со своей наследницей Лили-Роуз Депп. Муза Карла Лагерфельда вышла в свет в сером костюме из юбки и топа.Стоит напомнить, что для Ванессы Паради брак с Беншетри стал первым. До этого модель 14 лет жила с Джонни Деппом, который ушел к молодой актрисе Эмбер Роуз шесть лет назад. От Деппа Паради родила двоих наследников: дочь Лили-Роуз и сына Джека.