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Ученые назвали пять признаков рака матки у женщин

По словам учёных, ранняя диагностика онкологии увеличивает процент выживаемости. Однако часто болезнь трудно своевременно заметить. Рак матки помогут диагностировать в домашних условиях пять признаков.

Ученые назвали пять признаков рака матки у женщин


В свою очередь первые симптомы рака появляются в случае бесконтрольного деления пораженных клеток. Данный процесс повлиять может на любую часть тела: легкие, кожу, репродуктивные и внутренние органы. Рак матки, а также молочной железы на территории Британии считают 4-ым наиболее распространенным типом. При этом первым звонком могут быть водянистые выделения, имеющие неприятный запах, кровотечение, нехарактерные невозможные после наступления менопаузы либо для начала менструации. Специалисты отмечают, что если заболевание на этом этапе распознать не удалось, тогда начнутся боли в спине, тазе, ногах, потеря аппетита, усталость, тошнота.

При диагностике медицинские специалисты обращают своё внимание на увеличенный уровень сахара, сниженный низкий уровень эритроцитов, наличие в моче крови, в размерах увеличенную матку, анемию.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:40
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