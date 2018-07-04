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Жанна Агузарова показала обнаженную грудь в поддержку сборной России по футболу

Жанна Агузарова в Instagram завела страницу, где решила поддержать сборную России на ЧМ-2018 полуобнажённой грудью. На некоторых фотографиях певица полностью разделась, нарисовав российский флаг на откровенных метах.

Жанна Агузарова показала обнаженную грудь в поддержку сборной России по футболу


Жанна Агузарова оказалась футбольной болельщицей, в связи с этим звезда решила посвятить команде сборной России несколько откровенных фотографий. В описании к опубликованным снимкам певица отметила, что игра российских спортсменов была очень жаркой.

Певица обнародовала фотографии, где она запечатлена с российским флагом, который она с гордостью нанесла на своё «мерцающее тело». Жанна Агузарова пожелала удачи всем участникам Чемпионата мира по футболу, посвящая им «лучи солнца».

На одном из снимков артистка запечатлела сама себя на камеру, стоя перед зеркалом. Звезда решила продемонстрировать свой пышный бюст, расстегнув все пуговицы на рубашке.

Подобные снимки певица не стала публиковать, пока находилась в Египте, сейчас Жанна Агузарова вернулась в Москву и отдыхает от перелётов. В ближайшее время она планирует порадовать фанатов своими новыми творческими проектами.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:58
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