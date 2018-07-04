Бывший муж Ольги Бузовой начал вести переговоры с ФК «Ростов»

Либо руководство клуба оказалось не сговорчивым и не захотело продливать с Тарасовым контракт на прежних условиях, либо футболист не согласился с слишком урезанным денежным вознаграждением за его труды.Однако факт остается фактом: «железнодорожники» с Тарасовым контракт не восстановили, а прежний истек по срокам давности.Сам же спортсмен покинул сборы команды в Австрии и отправился на историческую родину нынешней супруги, так как там запланированы переговоры с ФК «Ростов». Наставник ростовчан оказался единственным, кто как-то заинтересовался услугами Тарасова.К слову, бывший муж Бузовой отметил, что пока не готов дать интервью по поводу нового контракта, а также по поводу других вариантов, которые Дмитрий будет рассматривать.