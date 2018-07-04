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Кайли Миноуг поделилась нежным снимком с новым возлюбленным

После того, как австралийская певица Кайли Миноуг рассталась с Джошуа Сассемом, прошло уже полтора года. Звезда позабыла прошлые обиды и готова к новым отношениям. О романе Кайли с Полом Соломонсом стало известно с весны текущего года. Не так давно звезда поделилась их совместным фото, на котором они запечатлены в обнимку.

Кайли Миноуг поделилась нежным снимком с новым возлюбленным


На днях известная австралийская певица Кайли Миноуг поделилась с подписчиками в Instagram нежным фотоснимком, на котором она запечатлена в обнимку со своим возлюбленным Полом Соломонсом, креативным директором журнала GQ, на фоне солнечного Нью-Йорка.

Кайли Миноуг поделилась нежным снимком с новым возлюбленным


Кайли и Пол познакомились на вечеринке у общих друзей, в один миг понравившись друг другу. По словам инсайдеров, певице хорошо рядом с ним – Пол помогает забыть артистке о неудачах в отношениях в прошлом.

Поклонникам звезды очень интересно, как ее бойфренд относится к тому, что она не хочет иметь детей. Не так давно и сама Кайли высказалась об этом. В частности, она призналась, что не представляет себя на данный момент беременной, однако все же ей интересно, каково это быть мамой.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:30
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