Кайли Миноуг поделилась нежным снимком с новым возлюбленным

На днях известная австралийская певица Кайли Миноуг поделилась с подписчиками в Instagram нежным фотоснимком, на котором она запечатлена в обнимку со своим возлюбленным Полом Соломонсом, креативным директором журнала GQ, на фоне солнечного Нью-Йорка.Кайли и Пол познакомились на вечеринке у общих друзей, в один миг понравившись друг другу. По словам инсайдеров, певице хорошо рядом с ним – Пол помогает забыть артистке о неудачах в отношениях в прошлом.Поклонникам звезды очень интересно, как ее бойфренд относится к тому, что она не хочет иметь детей. Не так давно и сама Кайли высказалась об этом. В частности, она призналась, что не представляет себя на данный момент беременной, однако все же ей интересно, каково это быть мамой.