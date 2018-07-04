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45-летняя Хайди Клум поделилась «голым» фото

45-летняя модель Хайди Клум без стеснения может обнажиться перед камерой. Об этом свидетельствуют ее многочисленные фотоснимки пикантного содержания в социальной сети. Однако на недавнем снимке звезда переплюнула саму себя: в Stories Хайди сфотографировалась абсолютно голой на фоне заката, стоя на подоконнике.

45-летняя Хайди Клум поделилась «голым» фото


Предположительно, сфотографировал Хайди ее возлюбленный Том Каулитц. Пара сейчас отдыхает с наследниками в Нью-Йорке, наслаждаясь семейной идиллией.

Стоит напомнить, что модель старше своего бойфренда на 16 лет. Их роман начался в марте текущего года. Хайди и Том познакомились на съемках телешоу «Топ-модель по-американски», где она является телеведущей, а вот роль музыканта на проекте пока неизвестна.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:20
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