45-летняя Хайди Клум поделилась «голым» фото
45-летняя модель Хайди Клум без стеснения может обнажиться перед камерой. Об этом свидетельствуют ее многочисленные фотоснимки пикантного содержания в социальной сети. Однако на недавнем снимке звезда переплюнула саму себя: в Stories Хайди сфотографировалась абсолютно голой на фоне заката, стоя на подоконнике.
Предположительно, сфотографировал Хайди ее возлюбленный Том Каулитц. Пара сейчас отдыхает с наследниками в Нью-Йорке, наслаждаясь семейной идиллией.
Стоит напомнить, что модель старше своего бойфренда на 16 лет. Их роман начался в марте текущего года. Хайди и Том познакомились на съемках телешоу «Топ-модель по-американски», где она является телеведущей, а вот роль музыканта на проекте пока неизвестна.
Предположительно, сфотографировал Хайди ее возлюбленный Том Каулитц. Пара сейчас отдыхает с наследниками в Нью-Йорке, наслаждаясь семейной идиллией.
Стоит напомнить, что модель старше своего бойфренда на 16 лет. Их роман начался в марте текущего года. Хайди и Том познакомились на съемках телешоу «Топ-модель по-американски», где она является телеведущей, а вот роль музыканта на проекте пока неизвестна.