Вампир из Зимбабве после убийства женщины пытался выпить ее кровь

Шокированные местные жители говорили, что мужчина в возрасте 34 лет имел странности, но не был опасен для окружающих. Он иногда мог вести себя, как безумец, однако никогда не проявлял жестокость, а также не был пациентом психиатра. Преступление видели свидетели события, сообщившие сведения полиции.Пожилая особа днем шла за лекарствами в клинику, но человек ударил ее по голове палкой, после чего перерезал жертве горло. Затем он стал пить кровь из раны, а также собирать ее в горшок. Преступнику не удалось скрыться от правосудия, так что он сидит в тюрьме и ждет приговор суда.