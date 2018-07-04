АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Вампир из Зимбабве после убийства женщины пытался выпить ее кровь

Вампир из Зимбабве после убийства женщины пытался выпить ее кровь. Инцидент произошел на дороге рядом с деревней Сикхеву, где жила жертва преступника.

Шокированные местные жители говорили, что мужчина в возрасте 34 лет имел странности, но не был опасен для окружающих. Он иногда мог вести себя, как безумец, однако никогда не проявлял жестокость, а также не был пациентом психиатра. Преступление видели свидетели события, сообщившие сведения полиции.

Вампир из Зимбабве после убийства женщины пытался выпить ее кровь


Пожилая особа днем шла за лекарствами в клинику, но человек ударил ее по голове палкой, после чего перерезал жертве горло. Затем он стал пить кровь из раны, а также собирать ее в горшок. Преступнику не удалось скрыться от правосудия, так что он сидит в тюрьме и ждет приговор суда.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:17
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве личный шофер богатой пенсионерки после
Похудевшая Мария Кожевникова вызвала фурор в
Екатерина Варнава затронула тему о бестактности
Ким Кардашьян поражает фанатов своим сходством с
Официальным банком фестиваля VK Fest в
Наряд от Chanel превратил Пенелопу Крус в куклу
Ученые назвали Ганг и Янцзы самыми грязными
В РФ стартовал прием заказов на гибридный
Поклонники Димы Билана были восхищены его танцем
Ученые: Укроп и гвоздика могут освежить дыхание
Ксения Бородина рассказала, что ради зрителей
Пищевая добавка Е171 является виновником
Голая Яна Кошкина назвала себя лучшей из безумных
Раллийный Porsche 959 для гонки «Париж-Дакар»
В сети рассекретили интерьер первого
Ученые: Ежедневный подъем по лестнице укрепляет
Проект Gaia DR2 от ESA обнаружил первого
Вампир из Зимбабве после убийства женщины пытался
Хейтеры раскритиковали Ксению Бородину за
Ученые: Ожирение приводит к раку толстой кишки
Сын Елены Яковлевой переживает смерть любимой
Анна Хилькевич приняла решение возродить свой
В Тольятти на остановке Автозаводского шоссе
Модель Victoria’s Secret вышла замуж за
Андрей Макаревич во время интервью рассказал об
Сергей Безруков поздравил дочку с днем рождения
Мать Дениса Вороненкова на шоу Дмитрия Шепелева
Персона дня: Предпринимать Альберт Суниев
«Дом-2» последние новости и слухи на сегодня 4
Новый бюджетный кроссовер версии KIA Tusker может
Просмотреть все новости