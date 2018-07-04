Ученые: Укроп и гвоздика могут освежить дыхание лучше специальных средств
Многие люди знают, что свежее дыхание говорит о здоровье кишечника и ротовой полости. Ученые выяснили, что укроп и гвоздика в данном вопросе действуют намного лучше, чем специальные средства.
Веточка привычной зелени быстро уберет неприятный аромат блюда с пряностями, а второй природный целитель легко справляется с чесноком или луком, если его немного подержать во рту. Кроме того, гвоздика убирает вредные бактерии и снимает воспаления десен.
Часто человек пытается избавиться от запаха спиртного, но ему могут помочь листья мяты или базилика. Растения помогают быстро решить проблему, а свежий имбирь подойдет для свидания или деловой встречи.