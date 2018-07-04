Белый дом отказывается признавать Крым российским

Белый дом не захотел признавать Крым российским. Президентская позиция озвучена Хоганом Гидли - заместителем пресс-секретаря американского президента.
Чиновник заявил про некие «попытки» РФ аннексировать Крым, в свою очередь которые Соединённые штаты не признают. Между тем странная формулировка по отношению части РФ не сходится с тем, что недавно Дональд Трамп заявил в рамках саммита G7. Президент тогда резюмировал, что если на территории Крыма живет русскоговорящее население, тогда он является российским. Президент США накануне хельсинской встречи с Путиным, отметил, что «подумает», признает ли он воссоединение полуострова с Российской Федерацией. По словам политических экспертов, на сегодняшний день в команде главы США нет единства в отношении в РФ.
В издание «ПоитЭксперт» поступила информация, что в администрации Белого дома стараются сорвать предстоящую встречу глав государств в Хельсинки. Трамп в полной мере не может свою волю диктовать внутри государства, потому что в Соединённых Штатах его позиции остаются очень шаткими.