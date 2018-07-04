Егор Крид стал платиновым блондином

Свой пост певец сопроводил словами о том, что белый цвет, на самом деле очень прост, однако получить его можно, лишь соединив все цвета воедино.Поклонники Крида его новый имидж восприняли весьма неоднозначно: одни отметили, что артисту очень к лицу платиновый оттенок волос, другие же заявили, что герой телешоу «Холостяк» потерял свою индивидуальность. Были и те, кто сравнил Егора с американским исполнителем Джастином Бибером, а также Максимом Барских, которые тоже окрашивали свои волосы в подобный оттенок.Стоит отметить, что это еще не все перемены, к которым готов певец. Не так давно в СМИ появлялась информация о том, что в ближайшие годы намерен стать отцом. Фанаты предположили, что Егор намекнул на то, что уже нашел возлюбленную, с которой готов прожить всю жизнь. Но вот Дарья ли это - остается неизвестным.