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Ольгу Бузову высмеяли из-за платья стоимостью 800 рублей

Очередной видеоролик прославленной телеведущей «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой снова попал под жесткую критику недоброжелателей звезды.

На видео, которое несколько часов назад знаменитость опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм, Ольга прогуливается по территории неизвестной постройки, которую окутывает плющ, кружиться и наслаждается красотой вокруг. Все это происходит, конечно же, под песни певицы.

Ольгу Бузову высмеяли из-за платья стоимостью 800 рублей

«Мне кажется я вновь обретаю равновесие, которое было потеряно... Я живу, я улыбаюсь, я что-то чувствую...#тымоеравновесие#равновесие», - подписала Бузова свежую видеозапись.

Нужно сказать, что многочисленные преданные поклонники знаменитости были шокированы признанием своего кумира. Один за другим они принялись закидывать Ольгу комментариями, в который интересовались, влюбилась ли она.

Другие же наоборот решили, что на сегодняшний день Бузова уже вовсю снимается в новом проекте «Замуж за Бузову», который, напомним, является женским вариантом телешоу «Холостяк».

Чудесный и в некоторой степени даже цветущий вид Ольги многих пользователей Сети начал наталкивать на мысли о том, что на данный момент звезда окружена мужским вниманием.

Ольгу Бузову высмеяли из-за платья стоимостью 800 рублей

«Олечка, ты, наверное, влюбилась! Такая романтичная и душевная стала! А улыбка какая загадочная! Глаз радуется!!», - заявила одна из поклонниц знаменитости.

Как бы то ни было, но многих фолловеров заинтересовал еще и внешний вид Ольги Бузовой, а некоторые хейтеры и вовсе назвали певицу «главной дешевкой». А причиной таких слов стал наряд звезды стоимостью всего 800 рублей.

«Я своей мамочке такое платье несколько лет назад покупала за 800 рублей. И тут вижу, что Сама Ольга Бузова в таком же ходит. А мы его уже планировали выкинуть. Нужно маму обрадовать такой новостью!», - насмешливо прокомментировала видео одна из подписчиц Бузовой.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:18
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