Ольгу Бузову высмеяли из-за платья стоимостью 800 рублей
Очередной видеоролик прославленной телеведущей «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой снова попал под жесткую критику недоброжелателей звезды.
На видео, которое несколько часов назад знаменитость опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм, Ольга прогуливается по территории неизвестной постройки, которую окутывает плющ, кружиться и наслаждается красотой вокруг. Все это происходит, конечно же, под песни певицы.
Нужно сказать, что многочисленные преданные поклонники знаменитости были шокированы признанием своего кумира. Один за другим они принялись закидывать Ольгу комментариями, в который интересовались, влюбилась ли она.
Другие же наоборот решили, что на сегодняшний день Бузова уже вовсю снимается в новом проекте «Замуж за Бузову», который, напомним, является женским вариантом телешоу «Холостяк».
Чудесный и в некоторой степени даже цветущий вид Ольги многих пользователей Сети начал наталкивать на мысли о том, что на данный момент звезда окружена мужским вниманием.
Как бы то ни было, но многих фолловеров заинтересовал еще и внешний вид Ольги Бузовой, а некоторые хейтеры и вовсе назвали певицу «главной дешевкой». А причиной таких слов стал наряд звезды стоимостью всего 800 рублей.
На видео, которое несколько часов назад знаменитость опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм, Ольга прогуливается по территории неизвестной постройки, которую окутывает плющ, кружиться и наслаждается красотой вокруг. Все это происходит, конечно же, под песни певицы.
«Мне кажется я вновь обретаю равновесие, которое было потеряно... Я живу, я улыбаюсь, я что-то чувствую...#тымоеравновесие#равновесие», - подписала Бузова свежую видеозапись.
Нужно сказать, что многочисленные преданные поклонники знаменитости были шокированы признанием своего кумира. Один за другим они принялись закидывать Ольгу комментариями, в который интересовались, влюбилась ли она.
Другие же наоборот решили, что на сегодняшний день Бузова уже вовсю снимается в новом проекте «Замуж за Бузову», который, напомним, является женским вариантом телешоу «Холостяк».
Чудесный и в некоторой степени даже цветущий вид Ольги многих пользователей Сети начал наталкивать на мысли о том, что на данный момент звезда окружена мужским вниманием.
«Олечка, ты, наверное, влюбилась! Такая романтичная и душевная стала! А улыбка какая загадочная! Глаз радуется!!», - заявила одна из поклонниц знаменитости.
Как бы то ни было, но многих фолловеров заинтересовал еще и внешний вид Ольги Бузовой, а некоторые хейтеры и вовсе назвали певицу «главной дешевкой». А причиной таких слов стал наряд звезды стоимостью всего 800 рублей.
«Я своей мамочке такое платье несколько лет назад покупала за 800 рублей. И тут вижу, что Сама Ольга Бузова в таком же ходит. А мы его уже планировали выкинуть. Нужно маму обрадовать такой новостью!», - насмешливо прокомментировала видео одна из подписчиц Бузовой.