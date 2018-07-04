Ольгу Бузову высмеяли из-за платья стоимостью 800 рублей

«Мне кажется я вновь обретаю равновесие, которое было потеряно... Я живу, я улыбаюсь, я что-то чувствую...#тымоеравновесие#равновесие», - подписала Бузова свежую видеозапись.

«Олечка, ты, наверное, влюбилась! Такая романтичная и душевная стала! А улыбка какая загадочная! Глаз радуется!!», - заявила одна из поклонниц знаменитости.

«Я своей мамочке такое платье несколько лет назад покупала за 800 рублей. И тут вижу, что Сама Ольга Бузова в таком же ходит. А мы его уже планировали выкинуть. Нужно маму обрадовать такой новостью!», - насмешливо прокомментировала видео одна из подписчиц Бузовой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 3 Июл 2018 в 12:04 PDT

На видео, которое несколько часов назад знаменитость опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм, Ольга прогуливается по территории неизвестной постройки, которую окутывает плющ, кружиться и наслаждается красотой вокруг. Все это происходит, конечно же, под песни певицы.Нужно сказать, что многочисленные преданные поклонники знаменитости были шокированы признанием своего кумира. Один за другим они принялись закидывать Ольгу комментариями, в который интересовались, влюбилась ли она.Другие же наоборот решили, что на сегодняшний день Бузова уже вовсю снимается в новом проекте «Замуж за Бузову», который, напомним, является женским вариантом телешоу «Холостяк».Чудесный и в некоторой степени даже цветущий вид Ольги многих пользователей Сети начал наталкивать на мысли о том, что на данный момент звезда окружена мужским вниманием.Как бы то ни было, но многих фолловеров заинтересовал еще и внешний вид Ольги Бузовой, а некоторые хейтеры и вовсе назвали певицу «главной дешевкой». А причиной таких слов стал наряд звезды стоимостью всего 800 рублей.