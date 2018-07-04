Пищевая добавка Е171 является виновником возникновения диабета и воспаления поджелудочной железы
Американские ученые выяснили, что пищевая добавка Е171 является виновником возникновения диабета. Также она вызывает воспаление поджелудочной железы.
Такие выводы были сделаны после анализа тканей из пораженного органа пациентов, где было большое количество диоксида титана. Белый краситель кроме косметики добавляется в мороженое или сыр, что также относится к карамели и жевательной резинке. Кроме того, он может быть в других бытовых продуктах.
Однако частицы добавки скапливаются в организме, негативно отражаясь на здоровье человека. Они могут стать причиной воспаления в тканях поджелудочной железы, после чего провоцируют опасный и хронический недуг.