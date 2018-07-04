Пищевая добавка Е171 является виновником возникновения диабета и воспаления поджелудочной железы

Такие выводы были сделаны после анализа тканей из пораженного органа пациентов, где было большое количество диоксида титана. Белый краситель кроме косметики добавляется в мороженое или сыр, что также относится к карамели и жевательной резинке. Кроме того, он может быть в других бытовых продуктах.Однако частицы добавки скапливаются в организме, негативно отражаясь на здоровье человека. Они могут стать причиной воспаления в тканях поджелудочной железы, после чего провоцируют опасный и хронический недуг.