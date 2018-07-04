Ученые: Ежедневный подъем по лестнице укрепляет мышцы и уменьшает боли в нижней части спины
Многие люди не имеют времени для регулярного посещения спортзала, но ученые нашли способ решить данную проблему. Они выяснили, что ежедневный подъем по лестнице укрепляет мышцы и уменьшает боли в нижней части спины.
Во время такого занятия можно пропустить ступеньку, если есть силы, но при этом сохранять прямую осанку. Со временем можно брать с собой тяжести, а также данный метод помогает людям быстро сбросить лишний вес, если к нему добавлены силовые нагрузки.
Подъемы помогают укрепить мышцы ног и ягодиц, позитивно отражаются на работе сердца и приносят моральное удовлетворение из-за серьезности испытания. Однако лицам с болями в коленях лучше отказаться от таких упражнений.