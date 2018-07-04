Сергей Пынзарь зажигательным танцем поздравил Ксению Бородину и Курбана Омарова с годовщиной брака

«Ребята, Курбан и Ксюша, поздравляю вас с годовщиной свадьбы. Любви вам и вашим близким. Этот танец танцевал у вас на свадьбе. Если надо могу повторить», - написал Сергей в комментарии в описании видеоролика.

«Вы самая красивая и самая позитивная пара», «Молодцы,что Сергей танцует замечательно знала. А вот что Даша так пластична ... Блеск», «Серега круто! Вы такие молодцы!», «Ржу, не могу. Вот это зажёг», - написали восторженные поклонники.

Публикация от Сергей Пынзарь (@pinzar_sergei) 3 Июл 2018 в 4:22 PDT

Экс-участник «Дома-2» довольно оригинально поздравил супругов с годовщиной их брака, которую Ксения и Курбан отмечают в Турции. Сергей посвятил звездной чете зажигательный танец. Тот самый танец, который он вместе с Дашей станцевал три года назад на свадьбе у Бородиной.К слову, пользователи Сети с восторгом встретили комедийный танец ребят, написав много теплых комментариев в адрес обоих.