Ани Лорак показала потрясающую фигуру в серебристом купальнике на эффектном снимке

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 3 Июл 2018 в 10:26 PDT

Новый снимок Ани Лорак подписала: «Скоро в вашем городе! Пройдёт шоу «Дива». На фотографии певица стоит в эффектном серебристом купальнике под сверкающем дождём, демонстрируя свою потрясающую фигуру. На шее певицы красуется колье, а голову украшает фантастический головной убор.В комментариях к данной фотографии подписчики певицы, засыпали её комплиментами, сравнивая с Клеопатрой и отмечая, что с каждым годом Ани Лорак становится только привлекательнее и красивее. Не обошлось и без замечаний хейтеров, которые подчеркнули, что скорее всего данный снимок был сделан при помощи фотошопа.