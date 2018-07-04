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Ани Лорак показала потрясающую фигуру в серебристом купальнике на эффектном снимке

Певица Ани Лорак в очередной раз решила обратить внимание подписчиков на своё новое шоу под названием «Дива». На странице в Instagram звезда продемонстрировала потрясающую фигуру в серебристом купальнике, призывая посмотреть её шоу.

Ани Лорак показала потрясающую фигуру в серебристом купальнике на эффектном снимке


Новый снимок Ани Лорак подписала: «Скоро в вашем городе! Пройдёт шоу «Дива». На фотографии певица стоит в эффектном серебристом купальнике под сверкающем дождём, демонстрируя свою потрясающую фигуру. На шее певицы красуется колье, а голову украшает фантастический головной убор.

В комментариях к данной фотографии подписчики певицы, засыпали её комплиментами, сравнивая с Клеопатрой и отмечая, что с каждым годом Ани Лорак становится только привлекательнее и красивее. Не обошлось и без замечаний хейтеров, которые подчеркнули, что скорее всего данный снимок был сделан при помощи фотошопа.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:10
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