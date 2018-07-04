Максим Фадеев и Иосиф Пригожин заинтриговали поклонников одинаковым снимком каменной статуи
Максим Фадеев и Иосиф Пригожин заинтриговали поклонников снимком каменной статуи. Они опубликовали одинаковые сюжеты в Instagram, предложив им написать свои варианты, касающиеся личности этого чуда.
Многие подписчики даже не сомневались, что перед ними предстал Максим Фадеев, потому что скульптура имела бороду и очки. Только сигара не вписывалась в привычный образ продюсера, так что озадаченные фанаты стали называть других известных лиц.
Самые продвинутые пользователи сетей точно ответили, что это копия памятника Карлу Марксу. Они стали спрашивать у звезд, где можно увидеть этот шедевр скульптора, хотя некоторые лица нашли много сходства между идеологом социализма и музыкантом.
Многие подписчики даже не сомневались, что перед ними предстал Максим Фадеев, потому что скульптура имела бороду и очки. Только сигара не вписывалась в привычный образ продюсера, так что озадаченные фанаты стали называть других известных лиц.
Самые продвинутые пользователи сетей точно ответили, что это копия памятника Карлу Марксу. Они стали спрашивать у звезд, где можно увидеть этот шедевр скульптора, хотя некоторые лица нашли много сходства между идеологом социализма и музыкантом.