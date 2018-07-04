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В новом шоу «Дом-2» Ксения Бородина вступит в противостояние с Ольгой Бузовой

На канале ТНТ запускается новое шоу в рамках проекта «Дом-2» «Бородина против Бузовой».

При этом Ксения будет выгонять из телестройки пары, а Бузова выступит против одиночек.

В новом шоу «Дом-2» Ксения Бородина вступит в противостояние с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова и Ксения Бородина окажутся по разные стороны баррикад, хотя сама последняя утверждает, что противостояние между ними надумано.

В новом шоу «Дом-2» Ксения Бородина вступит в противостояние с Ольгой Бузовой

Ведущие молодежного реалити-шоу будут горячо отстаивать свои точки зрения, и в некоторые моменты спор в зале будет доходить до рукоприкладства.

Первый выпуск программы выйдет уже сегодня, 4 июля, на канале ТНТ.

Напомним, что в Сети уже давно идет разговор о ссоре между двумя ведущими «Дом-2» и их вечном противостоянии, а пользователи выдвигают самые невероятные версии причин размолвки некогда закадычных подруг.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:04
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