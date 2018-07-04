Хейтеры обвинили Ольгу Бузову в изменении формы ног с помощью фотошопа

Несколько часов назад многими любимая ведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а с недавних пор еще и певица, опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый снимок, который, как оказался, не оценили фолловеры.На фотографии видно, что Ольга отдыхает на белоснежной яхте. Звезду сфотографировали в полный рост. Стоит к фотографу звезда «на носочках» и спиной.Под фото Бузова оставила подпись, в которой ограничилась несколькими словами. Оля написала, что сегодня прекрасный день. Только вот у многочисленных подписчиков певицы нашлось, что сказать по поводу данного поста помимо обсуждения отличных погодных условий.Большое количество пользователей Сети принялись обсуждать особенности Олиной фигуры. Нужно сказать, что такой поворот событий можно было с легкостью предсказать, так как на звезде был надет только купальник голубого цвета.Сначала недоброжелатели обвинили Бузову в том, что она изменила форму своих ног с помощью фоторедактора, а потом и вовсе назвали их «столбами слона». Как бы то ни было, даже если снимок и был отредактирован, то довольно мастерски, ведь искажения фона фото в области ног Ольги нет.Другие же фолловеры отметили, что певица в очередной раз выставила напоказ свое не очень красивое и невероятно худое мягкое место, которое им всем уже изрядно поднадоело.Преданные же поклонники Ольги Бузовой наоборот похвалили свою любимицу за прекрасную фигуру и заявили, что восхищаются ее внешним видом и по-прежнему не видят в знаменитости никаких недостатков, несмотря на ее не совсем юный возраст.