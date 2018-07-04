АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Хейтеры обвинили Ольгу Бузову в изменении формы ног с помощью фотошопа

Новая фотопубликация прославленной поющей телеведущей Ольги Бузовой в очередной раз попала под критику огромнейшего количества недоброжелателей звезды.

Несколько часов назад многими любимая ведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а с недавних пор еще и певица, опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый снимок, который, как оказался, не оценили фолловеры.

Хейтеры обвинили Ольгу Бузову в изменении формы ног с помощью фотошопа

На фотографии видно, что Ольга отдыхает на белоснежной яхте. Звезду сфотографировали в полный рост. Стоит к фотографу звезда «на носочках» и спиной.

Под фото Бузова оставила подпись, в которой ограничилась несколькими словами. Оля написала, что сегодня прекрасный день. Только вот у многочисленных подписчиков певицы нашлось, что сказать по поводу данного поста помимо обсуждения отличных погодных условий.

Большое количество пользователей Сети принялись обсуждать особенности Олиной фигуры. Нужно сказать, что такой поворот событий можно было с легкостью предсказать, так как на звезде был надет только купальник голубого цвета.

Сначала недоброжелатели обвинили Бузову в том, что она изменила форму своих ног с помощью фоторедактора, а потом и вовсе назвали их «столбами слона». Как бы то ни было, даже если снимок и был отредактирован, то довольно мастерски, ведь искажения фона фото в области ног Ольги нет.

Хейтеры обвинили Ольгу Бузову в изменении формы ног с помощью фотошопа

Другие же фолловеры отметили, что певица в очередной раз выставила напоказ свое не очень красивое и невероятно худое мягкое место, которое им всем уже изрядно поднадоело.

Преданные же поклонники Ольги Бузовой наоборот похвалили свою любимицу за прекрасную фигуру и заявили, что восхищаются ее внешним видом и по-прежнему не видят в знаменитости никаких недостатков, несмотря на ее не совсем юный возраст.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:05
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минфин предлагает ужесточить контроль над
Кевин Спейси еще был трижды обвинен в сексуальных
Жанна Агузарова показала обнаженную грудь в
Бывший муж Ольги Бузовой начал вести переговоры с
Искусственный интеллект опередил лучших врачей
Егор Крид стал платиновым блондином
Унесенная волной в море полтора года назад
Ольгу Бузову высмеяли из-за платья стоимостью 800
Ученые: Саморегуляция стала причиной
Актриса Мария Шукшина подтвердила родство с
Хейтеры обвинили Ольгу Бузову в изменении формы
В новом шоу «Дом-2» Ксения Бородина вступит в
Сергей Пынзарь зажигательным танцем поздравил
Велогонки помогли ученым изучить климат в Европе
Ученые: Повышенный уровень тестостерона толкает
В Индии 11 загадочных труб стали причиной смерти
Анджелину Джоли считают «матерью-монстром»
Скарлетт Йоханссон сыграет роль женщины-сутенёра
В горах Сочи пропал 13-летний мальчик
Ольга Бузова посетила остров Капри – вторую
Беременная певица Нюша опубликовала яркое фото с
Жители Орла были напуганы видом трех НЛО рядом с
Зрители «Дома-2» уверены, что Ольга Васильевна
Украинская модель Снежана Онопко ругает свою
Скончался сын Тины Тёрнер
Ольга Бузова опять продемонстрировала «пятую
В Таиланде военные медики обследовали спасенных в
Аркадий Дворкович поблагодарил волонтеров
Сати Казанова рассказала о своих секретах
В РФ приехал улучшенный седан Ford Mondeo
Просмотреть все новости