Скарлетт Йоханссон сыграет роль женщины-сутенёра в фильме режиссёра Руперта Сандерса

В новом кинофильме под названием «Rub & Tug», Йоханссон сыграет роль Джин Мари Гилл - известной женщины-сутенёра. Историческая личность была известная в семидесятых годах в США. Она владела четырьмя массажными салонами, где предоставлялись интимные услуги. Женщина также успешно занималась несколькими видами преступной деятельности. Однако, невзирая на рискованные начинания, Джин дожила до 72 лет.За право снять ленту об Джин Мари Гилл сражались шесть известных компаний, победителем которого стала New Regency. Съемки кинофильма планируют начать в феврале следующего года. Сценаристом данного проекта является Гэри Спинелли. Предположительный бюджет кинокартины составляет около 30 миллионов долларов.