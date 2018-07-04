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Ольга Бузова посетила остров Капри – вторую родину Ксении Бородиной

Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова путешествует по Италии в рамках проекта «Замуж за Бузову» и недавно посетила остров Капри.

Колеся по южной стране, Ольга знакомится с живописными итальянскими провинциями, а заодно подыскивает себе супруга, выбирая из 15-ти претендентов.

Ольга Бузова посетила остров Капри – вторую родину Ксении Бородиной

Недавно Бузова стала гостьей на Капри. Этот остров своей второй родиной считает коллега Ольги по телестройке Ксения Бородина, ведь все свои школьные каникулы Ксения проводила на Капри, где живет ее мама и дружная итальянская семья.

Сама Бородина отлично владеет языком, а недавно побывала там вместе со своей дочерью от первого брака Марусей и даже отметила там ее девятилетие.

Ольга Бузова не осталась равнодушна к пейзажам острова Капри, чем поделилась со своими поклонниками в соцсетях. Молодая женщина заинтересовалась красивыми цветами, названия которых не знала и попросила помощи у подписчиков.

В комментариях фолловеры написали, что растения, так восхитившие Бузову, являются разновидностью гортензии.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:33
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