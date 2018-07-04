В горах Сочи пропал 13-летний мальчик

Спасатели в горах Сочи разыскивают тринадцатилетнего туриста. Мальчик исчез в горно-лесистой местности, которая находится недалеко от поселка Бабук-Аул.
В пресс-центре Южного регионального спасательного отряда МЧС России отметили, что сообщение касательно чрезвычайного происшествия передано накануне вечером. Пропавший тринадцатилетний подросток входил в состав зарегистрированной группы туристов, опускающихся в направлении Сочи с подножья пика Фишт.
На сегодняшний день к поисковой операции привлечено двадцать три работника, включая сотрудников отряда кинологических расчетов.