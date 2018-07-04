Зрители «Дома-2» уверены, что Ольга Васильевна препятствует воссоединению семейства Гобозовых

«В конечном итоге Робик опять останется без папы, а Сашка так и будет для Робика «воскресным папой», как говориться: «не делай добра, не получишь зла», - написали в Сети.

Стоит отметить, что попытки знаменитой участницы не проходят бесследно: Саша все внимание переключил на сына, а про Ольгу Жарикову и забыл вовсе. Для полного восстановления семейства не хватает лишь Ольги Васильевны.Вот только Александр попросил родительницу не приходить на Поляну. Несмотря на это, известная телебабушка все равно приходит. Поклонники Гобозовых, тем временем, уже всеми силами накинулись на женщину, чтобы та не мешала воссоединению Алианы и Саши.Они считают, что как только Ольга Васильевна появится в периметре, восстановление семьи рухнет, а во всем будут виноваты провокаторы Бузова, Кадони, Орлова.