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Актриса Мария Шукшина подтвердила родство с внуком и обнародовала ДНК-тест

На своей странице в Instagram Мария Шукшина рассказала подписчикам о проведении ДНК-теста на подтверждение родства внука. Российская певица признала внука и даже готова принимать участие в его воспитании, если Фрейя Зильбер не будет против.

Актриса Мария Шукшина подтвердила родство с внуком и обнародовала ДНК-тест


Изначально Мария Шукшина не верила, что ребёнок девушки из Барнаула доводится ей внуком. Чтобы убедиться в этом, актриса решила сделать ДНК-тест, в результате которого малыш оказался её родственником. Теперь Мария Шукшина считает себя бабушкой и очень этому рада. Отныне Макар Шукшин будет выплачивать каждый месяц алименты, согласно российскому законодательству.

К тому же Мария Шукшина и её сын не против того, чтобы воспитывать внука, в том случае, если Фрейя Зильбер откажется от малыша. Существует вероятность тог, что девушка может привести малыша своей матери, у которой уже проживает её дочь в возрасте пяти лет.

Об этом Мария Шукшина сообщила на своей странице в Instagram. В комментариях к посту многочисленные поклонники приступили к обсуждению ситуации, сложившейся в семье известной актрисы.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:08
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