Ольга Бузова опять продемонстрировала «пятую точку», чем вызвала немало возмущенных комментариев

Звезда телестройки не может жить без всенародного внимания, и регулярно эпатирует публику откровенными фото и провокационными заявлениями.В одной из последних публикаций Ольга Бузова очередной продемонстрировала свою «пятую точку», облаченную в симпатичный синий купальник и сопроводила комментарием «прекрасный день».Пользователи отметили, что этому фото больше подошло бы название «прекрасная попа» или «прекрасное дно», ведь именно ягодицы являются центром экспозиции.Злопыхатели с иронией написали, что таким образом Ольга завлекает потенциальных женихов в рамках шоу «Замуж за Бузову», а также предположили что знаменитость страдает определенным психическим расстройством и пытается доказать миру свою значимость.