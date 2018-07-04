АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Ольга Бузова опять продемонстрировала «пятую точку», чем вызвала немало возмущенных комментариев

Знаменитая ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова опять опубликовала в Instagram фото с обнаженным задом, чем вызвала немало возмущенных комментариев от поклонников.

Звезда телестройки не может жить без всенародного внимания, и регулярно эпатирует публику откровенными фото и провокационными заявлениями.

Ольга Бузова опять продемонстрировала «пятую точку», чем вызвала немало возмущенных комментариев

В одной из последних публикаций Ольга Бузова очередной продемонстрировала свою «пятую точку», облаченную в симпатичный синий купальник и сопроводила комментарием «прекрасный день».

Ольга Бузова опять продемонстрировала «пятую точку», чем вызвала немало возмущенных комментариев

Пользователи отметили, что этому фото больше подошло бы название «прекрасная попа» или «прекрасное дно», ведь именно ягодицы являются центром экспозиции.

Ольга Бузова опять продемонстрировала «пятую точку», чем вызвала немало возмущенных комментариев

Злопыхатели с иронией написали, что таким образом Ольга завлекает потенциальных женихов в рамках шоу «Замуж за Бузову», а также предположили что знаменитость страдает определенным психическим расстройством и пытается доказать миру свою значимость.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Повышенный уровень тестостерона толкает
В Индии 11 загадочных труб стали причиной смерти
Анджелину Джоли считают «матерью-монстром»
Скарлетт Йоханссон сыграет роль женщины-сутенёра
В горах Сочи пропал 13-летний мальчик
Ольга Бузова посетила остров Капри – вторую
Беременная певица Нюша опубликовала яркое фото с
Жители Орла были напуганы видом трех НЛО рядом с
Зрители «Дома-2» уверены, что Ольга Васильевна
Украинская модель Снежана Онопко ругает свою
Скончался сын Тины Тёрнер
Ольга Бузова опять продемонстрировала «пятую
В Таиланде военные медики обследовали спасенных в
Аркадий Дворкович поблагодарил волонтеров
Сати Казанова рассказала о своих секретах
В РФ приехал улучшенный седан Ford Mondeo
Владимир Путин подписал закон, приравнивающий
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня о новом
Ученые: Атака астероидов-невидимок тоже
Путин утвердил закон про повышение госпошлин на
Никита Джигурда отнёс миллион подписей в свою
Хайди Клум и Том Каулитц не сдержали страсть на
На АЗС РФ выявили массовый недолив топлива
Ван Дамма обвинили в гомофобии после высказывания
Робот-таракан ходит по воде и может нырять на
ИИ может уничтожить человечество быстрее
В Дании сотрудники библиотеки нашли старые
Эксперты рассказали, какие новые авто выйдут на
Медики рассказали о продуктах-партнерах,
Британскую медсестру подозревают в убийстве
Просмотреть все новости