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Анна Хилькевич приняла решение возродить свой YouTube-канал

Анна Хилькевич в рамках Instagram обнародовала видео, где сообщила многочисленным фанатам, что решила возродить свой YouTube-канал.

Анна Хилькевич приняла решение возродить свой YouTube-канал


Хилькевич рассказала, что на ее YouTube-канале вскоре появятся бьюти-блоги. Помогать в этом Анне будет её визажист Полина Мечковская, отвечающая за грим в известном телешоу «Холостяк». Актриса сообщила, что у девушки два высших медицинских образования и поэтому в ее блоге будут только дельные советы от опытного специалиста. По словам Хилькевич, в своем YouTube-канале она научит поклонников, как правильно ухаживать за кожей и наносить косметику.

Анна Хилькевич приняла решение возродить свой YouTube-канал


Пост Анны за два часа собрал около 200 тысяч отметок «Нравится». В комментариях фолловеры поддержали инициативу актрисы, пообещав ей большое количество просмотров.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:08
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