Анна Хилькевич приняла решение возродить свой YouTube-канал

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 3 Июл 2018 в 11:03 PDT

Хилькевич рассказала, что на ее YouTube-канале вскоре появятся бьюти-блоги. Помогать в этом Анне будет её визажист Полина Мечковская, отвечающая за грим в известном телешоу «Холостяк». Актриса сообщила, что у девушки два высших медицинских образования и поэтому в ее блоге будут только дельные советы от опытного специалиста. По словам Хилькевич, в своем YouTube-канале она научит поклонников, как правильно ухаживать за кожей и наносить косметику.Пост Анны за два часа собрал около 200 тысяч отметок «Нравится». В комментариях фолловеры поддержали инициативу актрисы, пообещав ей большое количество просмотров.