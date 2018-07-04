АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня о новом мужчине: «Он не миллионер, а миллиардер»

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня рассказала, что познакомившись с миллиардером Пьером Андюраном, говорила с ним о квантовой физике.

Ни для кого не является секретом, что на сегодняшний день российская телезвезда встречается с олигархом, который, по словам Виктории, с первых же секунд очаровал ее своим интеллектом. Невзирая на бурные романтические отношения, Боня до сих пор так и не переехала к своему возлюбленному.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня о новом мужчине: «Он не миллионер, а миллиардер»

На днях Виктория рассказала журналистам, что познакомилась с 41-летним бизнесменом в Лондоне. Пьер Андюран является владельцем инвестиционного фонда Andurand Capital.

«Он не миллионер, а миллиардер!», - подчеркивает экс-участница «Дома-2».

Как рассказывает Боня, олигарху удалось привлечь ее внимание вовсе не наличием безлимитной кредитной карты, а своими умственными способностями. В первый же день знакомства Виктория и Пьер говорили абсолютно обо всем и даже о квантовой физике. Оказывается, что физика является любимым предметом Вики.

Телезвезда не единожды отметила, что считает своего нового мужчину не только очень успешным, но и невероятно гениальным человеком,который может поддержать разговор даже беседами о черной материи или черных дырах.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня о новом мужчине: «Он не миллионер, а миллиардер»

По словам телеведущей, она по-прежнему живет в собственном доме в Монако. Стоит подчеркнуть, что у миллиардера Пьера Андюрана ранее уже были отношения с другой русской звездой. Бизнесмен был женат на модели из России, однако несколько лет назад супруги расстались.

Как заявляет Боня, олигарх ни в чем не отказывает своей возлюбленной. К примеру, во время Каннского фестиваля Пьер подарил Вике шикарный наряд Dior, который сшили в единственном экземпляре.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:28
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Повышенный уровень тестостерона толкает
В Индии 11 загадочных труб стали причиной смерти
Анджелину Джоли считают «матерью-монстром»
Скарлетт Йоханссон сыграет роль женщины-сутенёра
В горах Сочи пропал 13-летний мальчик
Ольга Бузова посетила остров Капри – вторую
Беременная певица Нюша опубликовала яркое фото с
Жители Орла были напуганы видом трех НЛО рядом с
Зрители «Дома-2» уверены, что Ольга Васильевна
Украинская модель Снежана Онопко ругает свою
Скончался сын Тины Тёрнер
Ольга Бузова опять продемонстрировала «пятую
В Таиланде военные медики обследовали спасенных в
Аркадий Дворкович поблагодарил волонтеров
Сати Казанова рассказала о своих секретах
В РФ приехал улучшенный седан Ford Mondeo
Владимир Путин подписал закон, приравнивающий
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня о новом
Ученые: Атака астероидов-невидимок тоже
Путин утвердил закон про повышение госпошлин на
Никита Джигурда отнёс миллион подписей в свою
Хайди Клум и Том Каулитц не сдержали страсть на
На АЗС РФ выявили массовый недолив топлива
Ван Дамма обвинили в гомофобии после высказывания
Робот-таракан ходит по воде и может нырять на
ИИ может уничтожить человечество быстрее
В Дании сотрудники библиотеки нашли старые
Эксперты рассказали, какие новые авто выйдут на
Медики рассказали о продуктах-партнерах,
Британскую медсестру подозревают в убийстве
Просмотреть все новости