Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня о новом мужчине: «Он не миллионер, а миллиардер»

«Он не миллионер, а миллиардер!», - подчеркивает экс-участница «Дома-2».

Ни для кого не является секретом, что на сегодняшний день российская телезвезда встречается с олигархом, который, по словам Виктории, с первых же секунд очаровал ее своим интеллектом. Невзирая на бурные романтические отношения, Боня до сих пор так и не переехала к своему возлюбленному.На днях Виктория рассказала журналистам, что познакомилась с 41-летним бизнесменом в Лондоне. Пьер Андюран является владельцем инвестиционного фонда Andurand Capital.Как рассказывает Боня, олигарху удалось привлечь ее внимание вовсе не наличием безлимитной кредитной карты, а своими умственными способностями. В первый же день знакомства Виктория и Пьер говорили абсолютно обо всем и даже о квантовой физике. Оказывается, что физика является любимым предметом Вики.Телезвезда не единожды отметила, что считает своего нового мужчину не только очень успешным, но и невероятно гениальным человеком,который может поддержать разговор даже беседами о черной материи или черных дырах.По словам телеведущей, она по-прежнему живет в собственном доме в Монако. Стоит подчеркнуть, что у миллиардера Пьера Андюрана ранее уже были отношения с другой русской звездой. Бизнесмен был женат на модели из России, однако несколько лет назад супруги расстались.Как заявляет Боня, олигарх ни в чем не отказывает своей возлюбленной. К примеру, во время Каннского фестиваля Пьер подарил Вике шикарный наряд Dior, который сшили в единственном экземпляре.