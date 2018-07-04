Наряд от Chanel превратил Пенелопу Крус в куклу

В Париже прошёл показ модной одежды от Chanel, глядя на которую в голове всплывает мелодия песни «I'm a barbie girl» в исполнении Aqua. В одежде из круизной коллекции дизайнера Карла Лагерфельда Пенелопа Крус выглядит как настоящая кукла. Для актрисы большая честь то, что её выбрали амбассадором бренда.Пенелопа Крус на подиуме предстала в мини-платье из твида светло-розового цвета, этот наряд обнажил стройные ноги голливудской звезды. Образ куклы Барби дополняет белоснежный берет и маленькая розовая сумочка от Chanel.Актриса опубликовала фотографию в этом наряде на своей странице в Instagram, за короткое время снимок набрал более 76 тысяч лайков. В комментариях Пенелопа Крус отметила, что творчеством дизайнера Карла Лагерфельда она увлекается с детства.