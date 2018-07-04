Ученые назвали Ганг и Янцзы самыми грязными реками на Земле

По словам экологов, ежегодно в Желтое море попадает около 1.5 млн токсичных веществ, включая фрагменты мелкого мусора, бытовые отходы, которые можно утилизировать только с применением специального оборудования.Помимо Ганга и Янцзы ученые перечислили еще ряд африканских и азиатских рек, ответственных за загрязнение окружающей среды. Среди этих рек были указаны Нигер, Нил, Меконг, Амур, Хайхэ, Инд и Чжуцзян. При этом специалисты отметили, что по руслу Ганга плавают не только отходы, но и трупы людей и животных.Экологи подчеркнули, если сейчас не обратить на это внимание, то через несколько лет воды Мирового океана будут заполнены отходами, из-за этого повысится их токсичность. Последствия данной катастрофы могут привести к вымиранию большого количества людей.