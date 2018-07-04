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Ученые назвали Ганг и Янцзы самыми грязными реками на Земле

Ученые признали крупнейшие реки Ганг и Янцзы самыми грязными в мире. Результаты исследований, проводившихся специалистами Берлинского центра имени Гельмгольца, выявили признаки надвигающейся экологической катастрофы в Юго-Восточной Азии. Множество рек, впадающих в Желтое море, загрязняют его воды и приводят к необратимым изменениям.

По словам экологов, ежегодно в Желтое море попадает около 1.5 млн токсичных веществ, включая фрагменты мелкого мусора, бытовые отходы, которые можно утилизировать только с применением специального оборудования.

Ученые назвали Ганг и Янцзы самыми грязными реками на Земле


Помимо Ганга и Янцзы ученые перечислили еще ряд африканских и азиатских рек, ответственных за загрязнение окружающей среды. Среди этих рек были указаны Нигер, Нил, Меконг, Амур, Хайхэ, Инд и Чжуцзян. При этом специалисты отметили, что по руслу Ганга плавают не только отходы, но и трупы людей и животных.

Экологи подчеркнули, если сейчас не обратить на это внимание, то через несколько лет воды Мирового океана будут заполнены отходами, из-за этого повысится их токсичность. Последствия данной катастрофы могут привести к вымиранию большого количества людей.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 18:00
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