Поклонники Димы Билана были восхищены его танцем на набережной в центре Москвы

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 2 Июл 2018 в 12:40 PDT

Исполнитель решил прогуляться сюда утром, когда горожане еще не успели проснуться, а дальше стал ритмично двигаться под звуки музыки. Подписчики были в восторге от непосредственности Димы Билана, назвав его чудесным человеком с огромным внутренним миром. Многие люди были восхищены, что артист радуется жизни и не стесняется показывать свои эмоции.Некоторые лица стали интересоваться, кто снимал звезду, а также пожелали ему не обращать внимания на критические слова завистников. Пользователи сетей были рады, что знаменитость восстановил здоровье и может дальше радовать зрителей своим творчеством.