Раллийный Porsche 959 для гонки «Париж-Дакар» впервые продадут в рамках аукциона

В рамках аукциона Sotheby's будут представлены два Porsche 959. Первая версия с базой № 010015 представляет собой один из суперкаров восьмидесятых годов, собранных для ралли «Париж-Дакар». Вторую модель применяли для тестирования в пустыне систем. Раллийная версия Porsche 959, является единственным уцелевшим спорткаром бренда в гонке «Париж-Дакар». В 1985 году в ралли на 14 000 километров взяли участие три версии. Авто выставленное на продажу управлялось Рене Метжем, а также Домиником Лемойном. Они оставили гонку, потому что у спорткара сломался топливный провод. Другие две модели попали в итоге в аварии.Для ралли достижения Porsche 959 не заканчиваются в данном случае дистанцией «Париж-Дакар», вследствие того, что модель стала испытательным автомобилем, для разработки трех новых авто для гонки, которые на год позже заняли 1, 2, 6 места. В свою очередь аукционный дом за спорткар собирается получить $3 500 000. Торги состоятся в Атланте в октябре в Porsche Experience Center.