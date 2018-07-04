Сын Елены Яковлевой переживает смерть любимой собаки

Елена Яковлева в интервью неоднократно рассказывала, что ее сын мечтал стать ветеринаром, потому что очень любит животных. Когда актриса рассталась с мужем, то приняла решение завести собаку. Однако через время спаниель заболел и во время лечения его вся семья опять помирилась. В рамках Instagram Денис призвал всех подписчиков как можно чаще обнимать своих любимых питомцев, потому что они больше чем другие заслуживают на это.Стоит напомнить, что этой весной Шальных все же определился с профессией. Поклонникам Яковлевой не нравилось, что двадцатисемилетний молодой человек уже создал семью, а выбор в плане профессии не сделал. Денис в данное время работает воспитателем в «Школе Росатома».