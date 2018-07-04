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Сын Елены Яковлевой переживает смерть любимой собаки

Сын Елены Яковлевой - Денис Шальных поведал, что у него недавно после болезни умерла любимая собака.

Сын Елены Яковлевой переживает смерть любимой собаки


Елена Яковлева в интервью неоднократно рассказывала, что ее сын мечтал стать ветеринаром, потому что очень любит животных. Когда актриса рассталась с мужем, то приняла решение завести собаку. Однако через время спаниель заболел и во время лечения его вся семья опять помирилась. В рамках Instagram Денис призвал всех подписчиков как можно чаще обнимать своих любимых питомцев, потому что они больше чем другие заслуживают на это.

Сын Елены Яковлевой переживает смерть любимой собаки


Стоит напомнить, что этой весной Шальных все же определился с профессией. Поклонникам Яковлевой не нравилось, что двадцатисемилетний молодой человек уже создал семью, а выбор в плане профессии не сделал. Денис в данное время работает воспитателем в «Школе Росатома».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:15
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