Анджелину Джоли считают «матерью-монстром»

Анджелина Джоли очень тяжело переживает решение, которое удовлетворило суд касательно просьбы Брэда Питта, а именно больше времени видеться отцу с детьми. У актрисы опять начались приступы гнева, из-за которого она нарушает график съемок второй части ленты «Малефисента». Есть информация, что многие друзья Джоли уже отвернулись от нее. По их мнению, после развода с Брэдом Питтом у артистки изменился характер, при этом у нее часто происходят нервные срывы.Очень часто в окружении Анджелины в её адрес можно услышать прозвище «мама-монстр», потому что знаменитая актриса практически во всем ограничивает своих детей.