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Анджелину Джоли считают «матерью-монстром»

Близкое окружение голливудской актрисы Анджелины Джоли не намеренно больше терпеть постоянных нервных срывов и истерик актрисы. По словам инсайдеров, характер артистки сильно испортился, а по отношению к наследникам её часто называют «мамой-монстром».

Анджелину Джоли считают «матерью-монстром»


Анджелина Джоли очень тяжело переживает решение, которое удовлетворило суд касательно просьбы Брэда Питта, а именно больше времени видеться отцу с детьми. У актрисы опять начались приступы гнева, из-за которого она нарушает график съемок второй части ленты «Малефисента». Есть информация, что многие друзья Джоли уже отвернулись от нее. По их мнению, после развода с Брэдом Питтом у артистки изменился характер, при этом у нее часто происходят нервные срывы.

Анджелину Джоли считают «матерью-монстром»


Очень часто в окружении Анджелины в её адрес можно услышать прозвище «мама-монстр», потому что знаменитая актриса практически во всем ограничивает своих детей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:36
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