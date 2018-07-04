В Тольятти на остановке Автозаводского шоссе сгорел пассажирский автобус

На территории Тольятти вспыхнул, а также почти полностью сгорел пассажирский автобус. В ходе данного происшествия пострадавших обнаружено не было. Это происшествие произошло вечером третьего июля в рамках тольяттинского шоссе Автозаводское. Пожар успели заснять очевидцы. Загорелся автобус, который направлялся по маршруту номер семьдесят три. Автобус остановился на автобусной остановке поблизости многопрофильной больницы. При этом высказали предположение, что в данном случае очаг возгорания был в моторном отсеке.Свидетелями происшествия выложены в Сеть снимки данного автобуса. На пожар оперативно прибыла группа пожарных. В ходе аварии пострадавших обнаружено не было. Стоит отметить, что транспортное средство ремонту, а также реставрации не подлежит.