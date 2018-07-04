Модель Victoria’s Secret вышла замуж за футболиста Антона Шунина

Пользователи сети поздравляют 31-летнего российского футболиста, капитана московского «Динамо» Антона Шунина и 28-летнюю модель Victoria’s Secret Катю Григорьеву со свадьбой. На опубликованной в сети фотографии, модель одета в белое облегающее платье в пол с открытыми плечами, а футболист с сыном в элегантных костюмах.На своей странице в социальной сети в апреле нынешнего года девушка опубликовала снимок обручального кольца и сообщила своим подписчикам о скорой свадьбе.Тогда щедрость футболиста впечатлила поклонников Кати Григорьевой, так как Антон Шунин преподнёс для своей избранницы кольцо с крупным бриллиантом. Подобное ювелирное украшение стоит несколько миллионов рублей.