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Модель Victoria’s Secret вышла замуж за футболиста Антона Шунина

В сети появились первые фотографии со свадьбы футболиста Антона Шунина и модели Кати Григорьевой. О своей помолвке пара объявила в апреле нынешнего года.

Модель Victoria’s Secret вышла замуж за футболиста Антона Шунина


Пользователи сети поздравляют 31-летнего российского футболиста, капитана московского «Динамо» Антона Шунина и 28-летнюю модель Victoria’s Secret Катю Григорьеву со свадьбой. На опубликованной в сети фотографии, модель одета в белое облегающее платье в пол с открытыми плечами, а футболист с сыном в элегантных костюмах.

На своей странице в социальной сети в апреле нынешнего года девушка опубликовала снимок обручального кольца и сообщила своим подписчикам о скорой свадьбе.

Тогда щедрость футболиста впечатлила поклонников Кати Григорьевой, так как Антон Шунин преподнёс для своей избранницы кольцо с крупным бриллиантом. Подобное ювелирное украшение стоит несколько миллионов рублей.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:45
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