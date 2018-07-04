Андрей Макаревич во время интервью рассказал об исчезновении ДНР и ЛНР из-за политической ситуации

Музыкант решил также затронуть тему пропаганды, которая всегда возникает во время конфликта между странами, после чего назвал виновником развития процесса РФ. Это относится к Крыму и понятиям, связанным с исторической справедливостью, названной им демагогией.Андрей Макаревич считает, что нужно уважать соседей, потому что в ином случае война становится неизбежностью. Страна может называть себя великой, имея большие достижения в различных сферах деятельности на мировом рынке. В данной ситуации полуостров будет принадлежать россиянам, но история с республиками скоро забудется.