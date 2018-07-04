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Андрей Макаревич во время интервью рассказал об исчезновении ДНР и ЛНР из-за политической ситуации

Андрей Макаревич во время интервью рассказал об исчезновении ДНР и ЛНР из-за политической ситуации. Он считает, что эти события произойдут после ЧМ и будут проходить быстро.

Музыкант решил также затронуть тему пропаганды, которая всегда возникает во время конфликта между странами, после чего назвал виновником развития процесса РФ. Это относится к Крыму и понятиям, связанным с исторической справедливостью, названной им демагогией.

Андрей Макаревич во время интервью рассказал об исчезновении ДНР и ЛНР из-за политической ситуации


Андрей Макаревич считает, что нужно уважать соседей, потому что в ином случае война становится неизбежностью. Страна может называть себя великой, имея большие достижения в различных сферах деятельности на мировом рынке. В данной ситуации полуостров будет принадлежать россиянам, но история с республиками скоро забудется.
 
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Политика
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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