В РФ приехал улучшенный седан Ford Mondeo

На авторынок России выходит обновленная вариация американского популярного седана Ford Mondeo. Автомобиль получит датчики контроля слепых зон, светодиодные фары головного света типа Ford Dynamic LED.
Новая версия оснащается наиболее современными ассистентами. Из них нужно выделить систему предупреждения столкновений, новые индикаторы парковки, функцию контроля мертвых зон (радиус действия - до 7,5 м). В свою очередь новые вары типа Ford Dynamic LED имеют способность самостоятельной корректировки светового потока, подстройки под скорость движения или погодные условия.
В подкапотном пространстве улучшенного седана имеется 2,2-литровый «атмосферник» на 149 лошадиных сил. Помимо него предусматривается двухлитровый турбомотор семейства EcoBoost на 200 лошадиных сил. Данные силовые агрегаты в действие приводятся 6-скоростным «автоматом». Модернизированная версия Ford Mondeo россиянам обойдется от 1,385 млн руб.