В РФ приехал улучшенный седан Ford Mondeo

Новая версия оснащается наиболее современными ассистентами. Из них нужно выделить систему предупреждения столкновений, новые индикаторы парковки, функцию контроля мертвых зон (радиус действия - до 7,5 м). В свою очередь новые вары типа Ford Dynamic LED имеют способность самостоятельной корректировки светового потока, подстройки под скорость движения или погодные условия.В подкапотном пространстве улучшенного седана имеется 2,2-литровый «атмосферник» на 149 лошадиных сил. Помимо него предусматривается двухлитровый турбомотор семейства EcoBoost на 200 лошадиных сил. Данные силовые агрегаты в действие приводятся 6-скоростным «автоматом». Модернизированная версия Ford Mondeo россиянам обойдется от 1,385 млн руб.