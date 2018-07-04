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В РФ приехал улучшенный седан Ford Mondeo

На авторынок России выходит обновленная вариация американского популярного седана Ford Mondeo. Автомобиль получит датчики контроля слепых зон, светодиодные фары головного света типа Ford Dynamic LED.

В РФ приехал улучшенный седан Ford Mondeo


Новая версия оснащается наиболее современными ассистентами. Из них нужно выделить систему предупреждения столкновений, новые индикаторы парковки, функцию контроля мертвых зон (радиус действия - до 7,5 м). В свою очередь новые вары типа Ford Dynamic LED имеют способность самостоятельной корректировки светового потока, подстройки под скорость движения или погодные условия.

В подкапотном пространстве улучшенного седана имеется 2,2-литровый «атмосферник» на 149 лошадиных сил. Помимо него предусматривается двухлитровый турбомотор семейства EcoBoost на 200 лошадиных сил. Данные силовые агрегаты в действие приводятся 6-скоростным «автоматом». Модернизированная версия Ford Mondeo россиянам обойдется от 1,385 млн руб.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:36
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