Никита Джигурда отнёс миллион подписей в свою поддержку в Горизбирком Москвы

Никита Джигурда в своём микроблоге Instagram сообщил, что уже отнёс в московский Горизбирком миллион подписей столичных жителей, поддержавших его кандидатуру. Данным образом актёр подтвердил свои намерения участвовать в выборах московского мэра. В ролике артист в здании Горизбиркома в привычной для него манере прочитал стихотворение, которое окончил матерным выражением. Но Джигурда пощадил представителей СМИ и не договорил то, что могло не попасть в новостной эфир. Никита прибыл к государственному учреждению в сопровождении оркестра волынщиков, игравших песню I Was Made For Lovin’ You коллектива Kiss.Никита Джигурда сейчас разъезжает по столице на белом фургоне, на котором нанесен хештег #МэрДжигурда. Многие фанаты шоумена удивлены, что кандидатуру актера поддержали свыше миллиона москвичей.