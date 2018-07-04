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Никита Джигурда отнёс миллион подписей в свою поддержку в Горизбирком Москвы

Эпатажный шоумен Никита Джигурда появился в Горизбиркоме Москвы в сопровождении волынщиков.

Никита Джигурда отнёс миллион подписей в свою поддержку в Горизбирком Москвы


Никита Джигурда в своём микроблоге Instagram сообщил, что уже отнёс в московский Горизбирком миллион подписей столичных жителей, поддержавших его кандидатуру. Данным образом актёр подтвердил свои намерения участвовать в выборах московского мэра. В ролике артист в здании Горизбиркома в привычной для него манере прочитал стихотворение, которое окончил матерным выражением. Но Джигурда пощадил представителей СМИ и не договорил то, что могло не попасть в новостной эфир. Никита прибыл к государственному учреждению в сопровождении оркестра волынщиков, игравших песню I Was Made For Lovin’ You коллектива Kiss.

Никита Джигурда отнёс миллион подписей в свою поддержку в Горизбирком Москвы


Никита Джигурда сейчас разъезжает по столице на белом фургоне, на котором нанесен хештег #МэрДжигурда. Многие фанаты шоумена удивлены, что кандидатуру актера поддержали свыше миллиона москвичей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:08
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