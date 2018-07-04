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Мать Дениса Вороненкова на шоу Дмитрия Шепелева попросила выкопать тело сына из-за слухов о его “воскресении”

Мать политика побывала на шоу Дмитрия Шепелева, впервые ответив на вопросы экспертов. Людмила Николаевна также попросила выкопать тело Дениса Вороненкова из-за слухов о его “воскресении”.

Оказалось, что она имела напряженные отношения с Марией Максаковой из-за того, что сын бросил двух детей и ушел из дома.Также конфликт с ним случился после избиения Светланы, когда женщина заступалась за невестку, а дальше она даже не приехала на его похороны. Однако в сетях стали распространятся слухи, что Денис Вороненков был замечен на территории Израиля.

Мать Дениса Вороненкова на шоу Дмитрия Шепелева попросила выкопать тело сына из-за слухов о его “воскресении”


Мать сообщила, что разговаривала с ним по телефону перед гибелью и ощутила, что с сыном что-то случится. Также детектор лжи показал, что она знала информацию о живом политике, но назвала ее ложью, а потому хочет прекратить разговоры и провести эксгумацию.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00
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