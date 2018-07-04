Сергей Безруков поздравил дочку с днем рождения

Сергей Безруков в своем аккаунте Instagram опубликовал снимок своей двухлетней дочери Марии. Под данным фото артист оставил пост, в котором поздравил свою наследницу с днем рождения. Маша растет очень красивой и развитой девочкой. Ребенок родился в браке с кинорежиссером Анной Матисон. Как стало известно, что в данное время драматург и сценарист беременна вторым ребенком. Сергей Безруков поведал, что крайне рад предстоящему пополнению.Пост актера в течение часа сумел собрать свыше 33 тысяч отметок «Мне нравится» и более 700 комментариев, в которых фанатыприсоединились к поздравлениям артиста. Поклонники пожелали малышке благополучия и счастья.