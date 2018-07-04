АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Сергей Безруков поздравил дочку с днем рождения

Сергей Безруков, являющийся известным отечественным актером и режиссером, поздравил свою двухлетнюю дочку Марию с днем рождения. Артист в своем микроблоге Instagram обнародовал фотографию девочки.

Сергей Безруков поздравил дочку с днем рождения


Сергей Безруков в своем аккаунте Instagram опубликовал снимок своей двухлетней дочери Марии. Под данным фото артист оставил пост, в котором поздравил свою наследницу с днем рождения. Маша растет очень красивой и развитой девочкой. Ребенок родился в браке с кинорежиссером Анной Матисон. Как стало известно, что в данное время драматург и сценарист беременна вторым ребенком. Сергей Безруков поведал, что крайне рад предстоящему пополнению.

Сергей Безруков поздравил дочку с днем рождения


Пост актера в течение часа сумел собрать свыше 33 тысяч отметок «Мне нравится» и более 700 комментариев, в которых фанаты
присоединились к поздравлениям артиста. Поклонники пожелали малышке благополучия и счастья.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вампир из Зимбабве после убийства женщины пытался
Хейтеры раскритиковали Ксению Бородину за
Ученые: Ожирение приводит к раку толстой кишки
Сын Елены Яковлевой переживает смерть любимой
Анна Хилькевич приняла решение возродить свой
В Тольятти на остановке Автозаводского шоссе
Модель Victoria’s Secret вышла замуж за
Андрей Макаревич во время интервью рассказал об
Сергей Безруков поздравил дочку с днем рождения
Мать Дениса Вороненкова на шоу Дмитрия Шепелева
Персона дня: Предпринимать Альберт Суниев
«Дом-2» последние новости и слухи на сегодня 4
Новый бюджетный кроссовер версии KIA Tusker может
Девушка Тимати оскорбила чувства мусульман
Минфин предлагает ужесточить контроль над
Кевин Спейси еще был трижды обвинен в сексуальных
Жанна Агузарова показала обнаженную грудь в
Бывший муж Ольги Бузовой начал вести переговоры с
Искусственный интеллект опередил лучших врачей
Егор Крид стал платиновым блондином
Унесенная волной в море полтора года назад
Ольгу Бузову высмеяли из-за платья стоимостью 800
Ученые: Саморегуляция стала причиной
Актриса Мария Шукшина подтвердила родство с
Хейтеры обвинили Ольгу Бузову в изменении формы
В новом шоу «Дом-2» Ксения Бородина вступит в
Сергей Пынзарь зажигательным танцем поздравил
Велогонки помогли ученым изучить климат в Европе
Ученые: Повышенный уровень тестостерона толкает
В Индии 11 загадочных труб стали причиной смерти
Просмотреть все новости